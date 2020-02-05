Antalya'da şiddetli rüzgar (2) - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar (2)

6 saat önce

ALANYA'DA YOĞUN SİSMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sağanak ve fırtına uyarısının yapıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram yağış düştü.

Antalya'da şiddetli rüzgar (2), System.String[]

ALANYA'DA YOĞUN SİS

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce sağanak ve fırtına uyarısının yapıldığı Antalya'nın Alanya ilçesinde, gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram yağış düştü. Rüzgarın hızı da saatte 36 kilometreyi buldu. İlçenin yüksek kesimlerinde kalan Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerine ise yoğun sis etkili oldu. Görüş uzaklığı bazı bölgelerde 1 metrenin altına düşünce yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler, araçlarını yol kenarına park ederek, sisin dağılmasını bekledi. Meteoroloji yetkilileri, gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, halkı fırtına ve sele karşı uyardı.

Engin ANAK/ALANYA (Antalya),


Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:46 Kaynak: DHA
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