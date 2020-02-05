Antalya'da şiddetli rüzgar - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar

6 saat önce

Antalya'da şiddetli rüzgar (2)ALANYA SİSE TESLİM OLDUMeteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yapış ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram düştü.

Antalya'da şiddetli rüzgar (2)

ALANYA SİSE TESLİM OLDU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak yapış ve fırtına uyarısı yaptığı Antalya'nın Alanya ilçesinde gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 14 derece ölçülürken, metrekareye 1,7 kilogram düştü. Rüzgarın hızı saatte 36 kilometreyi buldu. İlçenin yüksek kısımlarında ise sis etkisini gösterdi. Kütürüp, Tepe, Hacımehmetli, Bektaş, Türktaş, Paşaköy ve Asmaca mahallelerinde yoğun sis görüldü. Şehir merkezinde ise Alanya Kalesi'nde sis hakim oldu. Görüş mesafesinin bazı bölgelerde 1 metrenin altına düşmesiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler ise araçlarını yol kenarına park ederek sisin dağılmasını bekledi. Yoğun sis ilçede yaklaşık 3 saat etkili oldu. Meteoroloji yetkilileri gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini belirterek, vatandaşları fırtına ve sele karşı uyardı.

Antalya'da şiddetli rüzgar

Antalya, Alanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 05:58 Kaynak: DHA
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