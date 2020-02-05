Antalya'da şiddetli rüzgar (3) - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar (3)

6 saat önce

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYORAntalya'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinde yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı.

Antalya'da şiddetli rüzgar (3), System.String[]

FIRTINA HAYATI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Antalya'da gün boyunca etkili olan şiddetli rüzgar, akşam saatlerinde yerini yağmur ve fırtınaya bıraktı. Kentin genelinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken, yağmur ise zaman zaman şiddetini artırarak devam ediyor. Saatteki hızı 75 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle kent merkezinde çöp konteynerleri ve ağaçlar devrilirken, bazı evlerin panjurları uçtu.

HASTANE DIŞ CEPHESİNDEN PARÇA KOPTU

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin ise dış cephesinden bir parça yerinden söküldü. Hastanenin kadın doğum ve çocuk bölümlerinin yer aldığı binanın dış cephesinden yaklaşık 20 metre uzunluğunda dev bir parça, rüzgar nedeniyle koptu. Parçanın düşmesinin yol açtığı gürültü nedeniyle çevredekiler panik yaşadı. Hastanenin güvenlik görevlileri yere düşen parça etrafına şerit çekti, başka bir parça düşme ihtimaline karşı bölgeye kimse yaklaştırılmadı.

Meltem Bulvarı üzerindeki bir kafenin önündeki ağaçlar da devrildi. Şiddetli rüzgar nedeniyle kök kısmında kırılan ağaçlar yaya kaldırımına ve yola düştü. Yola düşen parçalar vatandaşlar tarafından araç trafiğini etkilememesi için kaldırıldı. Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler de zor anlar yaşadı.

Şiddetli rüzgarın yarın da devam etmesi bekleniyor.


Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 10:14 Kaynak: DHA
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