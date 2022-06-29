Şiddetli rüzgar sahildeki şemsiyeleri uçurdu

Aniden çıkan rüzgar, onlarca şemsiyeyi etrafa saçtı, birçok şemsiye balon gibi gökyüzüne yükseldi

Can kaybı ya da yaralananın olmadığı olayda, gökyüzündeki şemsiyeler bir müddet sonra denize düştü

ANTALYA - Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde aniden çıkan rüzgar, şemsiyeleri balon gibi gökyüzüne çıkardı. Ksa süreli raniğe neden olan olayda kimse yaralanmazken o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Öğlen saatlerinde Konyaaltı Sahili 11 ve 12 nolu Beach arasında aniden rüzgar çıktı. Cankurtaranlar vatandaşları ikaz düdükleriyle uyarırken, sahilde kısa süreli panik havası yaşandı. Rüzgarın etkisiyle sahildeki şemsiyeler bir anda etrafa saçılmaya başladı. Bir çok şemsiye ise metrelerce gökyüzüne yükseldi, bir müddet sonra denize düştü. Tatilcilerden bazıları şemsiyelerini elleriyle tutmaya, bazıları da kapatıp çıkarmaya çalıştı.

Olayda yaralanan olmazken, o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.