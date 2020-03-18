Antalya'da şiddetli rüzgar seraları vurdu - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar seraları vurdu

23 dakika önce

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle toplam 33 dönüm sera zarar gördü.

Antalya'da şiddetli rüzgar seraları vurdu, System.String[]

ANTALYA'nın Kaş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle toplam 33 dönüm sera zarar gördü. Çoğunluğu marul ekili seralardaki ürünlerde ise zarar olmadı.

Kaş'a bağlı Doğantaş Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle 15 üreticiye ait 30 dekar serada zarar meydana geldi. Bunlardan 1,5 dönüm sera yıkılırken, geri kalan kısmının ise üzerindeki naylon örtü yırtıldı. Seralarda 20 dönümde marul ekili olduğu, geri kalanının ise boş olduğu kaydedilirken, ürünlerin zarar görmediği belirtildi.Gürsü Mahallesi'nde de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 3 dönüm seranın naylon örtüsü yırtıldı.


Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 04:41 Kaynak: DHA

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