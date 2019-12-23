Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak (3) - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak (3)

6 saat önce

Ev sahibi Cemal Durmaz'ın açıklamaları Evden görüntüler - Akseki ile Manavgat kara yolunda heyelan oluştu, Kemer ilçesindeki bir eve düşen yıldırım yangına neden oldu Meteoroloji 4.

Ev sahibi Cemal Durmaz'ın açıklamaları

Evden görüntüler - Akseki ile Manavgat kara yolunda heyelan oluştu, Kemer ilçesindeki bir eve düşen yıldırım yangına neden oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk:

"Fırtına ve sağanak, öğleden sonra ve yarın, kentin doğu ilçeleri Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de etkisini artıracak"

Serik'te iki katlı bir eve yıldırım düştü, evin elektrik tesisatı yandı

GELİŞMELER EKLENDİ

ANTALYA - Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak etkili oluyor.

İl genelinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı ağaçlar ile tabelalar devrildi, yollarda su birikintileri oluştu.

Bazı vatandaşlar, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgaların fotoğrafını çekti.

Serik ilçesindeki Sanayi Sitesi'nde, Şeref Dağ'a ait iş yerinin önünde bulunan park halindeki 07 FYL 94 plakalı otomobilin üzerine çınar ağacı devrildi. İtfaiye ve belediye ekipleri, ağacı aracın üzerinden kaldırdı. Araçta hasar oluştu.

Şeref Dağ, gazetecilere, iş yerini açtıktan sonra içerideki araçları dışarıya çıkardığını, bu sırada ağacın, aracın üstüne düştüğünü söyledi.

Serik ilçesi Karadayı Mahallesi'nde Cemal Durmaz ve ailesinin yaşadığı iki katlı eve yıldırım düştü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evin elektrik panosu ve tesisatı yandı.

Belek Turizm Bölgesi'nde de çam ağaçları yola devrildi. Kısa süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından açıldı.

Kumluca ilçesinde, sel sularının getirdiği atık ve çöpler nedeniyle bazı su tahliye kanallarında tıkanmalar meydana geldi.

Öte yandan Antalya Yat Limanı'ndaki tekne sahipleri de tedbir aldı. Tekne sahiplerinden Hakkı Boyacı, fırtına ve sağanak uyarısına karşı, tekneleri birbirinden ayırdıklarını, ek halatlarla tutturduklarını söyledi.

Kuvvetli rüzgar ve yağış yarın geceye kadar etkili olacak

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Davut Öztürk, AA muhabirine, Meteoroloji Genel Müdürlüğünce dün yapılan uyarılar neticesinde şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanağın kent genelinde etkili olduğunu söyledi.

Kent merkezinde rüzgarın saatteki hızının 67 kilometre olarak ölçüldüğünü belirten Öztürk, "Kuvvetli rüzgardan en fazla etkilenen Konyaaltı ilçemiz oldu. Burada rüzgarın saatteki hızı 91 kilometreye ulaştı. Antalya il genelinde kuvvetli rüzgar ve yağışlar yarın geceye kadar etkili olacak. Fırtına ve sağanak, öğleden sonra ve yarın, kentin doğu ilçeleri Alanya, İbradı, Gazipaşa, Gündoğmuş ve Akseki'de etkisini artıracak." diye konuştu.

Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur da sağanak nedeniyle Akseki ile Manavgat kara yolunda heyelan olduğunu, kara yolları ekiplerinin müdahale ettiğini dile getirdi.

Kemer ilçesi Göynük Mahallesi'ndeki bir eve yıldırım düştüğünü anlatan Timur, "Herhangi bir yaralanma veya can kaybı söz konusu değil. Sadece küçük çaplı bir yangın çıktı, itfaiye ekipleri müdahale etti." dedi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, mağduriyetlerin yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Tıkanan su tahliye kanallarının da ekipler tarafından temizlendiğini dile getiren Köleoğlu, "Meteorolojiden yapılan uyarının ardından teyakkuza geçtik. Kuvvetli rüzgar ve sağanak etkisini kaybedinceye kadar tüm ekiplerimizle hazır şekilde bekleyeceğiz." diye konuştu.

Antalya'da şiddetli rüzgar ve gök gürültülü sağanak (3)

Manavgat, Antalya, Akseki, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 05:47 Kaynak: AA
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