Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor

6 saat önce

Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak etkili oluyor, System.String[]

Antalya'da şiddetli rüzgar ve sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte sabah başlayan yağış zaman zaman sağanağa dönüştü. Öğlen saatlerinden itibaren de şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı.

Sağanak ve saatteki hızı 50 kilometreyi aşan şiddetli rüzgar dolayısıyla vatandaşlar zor anlar yaşadı. Özellikle sahil bölgesindekilerin rüzgarda yürümekte zorlandıkları dikkati çekti.

Bazı yollarda oluşan su birikintileri yüzünden ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi. Kent merkezinde çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Olumsuz hava nedeniyle Yatlimanı ve Konyaaltı Sahili'nde yüksek dalgalar oluştu. Falezlere çarparak metrelerce yükselen dalgalarla bazı vatandaşlar, fotoğraf çektirdi.

Antalya'da gün boyu ve yarın rüzgarın etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:06 Kaynak: AA
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