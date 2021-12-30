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Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek - Son Dakika

Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek

30.12.2021 13:07

Meteoroloji'nin dün 'kırmızı kod' uyarısında bulunduğu Antalya'da 3 katlı bir binanın çatısının duvarı araçların üzerine düştü. 4 aracın zarar gördüğü olayda ortalık savaş alanına dönerken, vatandaşlar deprem olduğunu sandı. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Gültekin, "Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil" diye konuştu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü dün yaptığı uyarıda Antalya kent merkezi için turuncu, Kemer, Kumluca ve Finike ilçeleri için de kırmızı kod uyarısı verdi. Dün gece saatlerinde etkisini arttıran şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2184 Sokak'taki 3 katlı bir binanın çatısının duvarı uçtu.

4 ARAÇTA MADDİ ZARAR VAR

Duvarda bulunan tuğla, beton ve mermer parçalarının uçması ile 4 araçta maddi zarar meydana geldi. Binanın bahçesi ise adeta savaş alanına döndü. Olayda binanın duvarındaki bazı klima motorlarının da yerinden koptuğu gözlemlendi. Bina sakinleri sabah gördükleri manzaraya inanmakta zorlandı.

"DEPREM OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜM"

Pencereden gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Nurgül Kılıç, "Saat 05.00 sıralarında bir gürültü ile uyandım. Deprem olduğunu düşündüm. Benim de tam camımın önünde oldu. Sonra balkona koştum bir baktım, balkon göçtü sandım. Komşulara haber verdim. Çatıda bir bölge uçmuş neresi bilmiyorum" sözlerine yer verdi.

"EN AZ 20-30 BİN TL ZARARIM VAR"

Abdurrahman Öztürk ise, "Gece bir gürültü geldi, şimşek düştü sandık. Bizim aracın alarmı çaldı. Pencereden bakınca bir şey göremedim. Aşağı indik aracın bu halini gördüm. Çatı göçmüş, araçların üzerine düşmüş. Polise haber verdik. Tutanak tutuldu. 4 araçta hasar var. Beyaz araç bana ait. Şu an en az 20-30 bin TL zararım var. Kaput göçmüş, motor zarar görmüş. Böyle bir şey beklemiyorduk. Nasıl oldu biz de anlamadık. Kırmızı uyarı vardı ama çatının göçeceğini bilemedik. İyi ki gece oldu. Burada bir insan olduğunu düşünür müsünüz?" dedi.

"SON 15 YILIN EKSTREM DEĞERLERİ YAŞANABİLİR"

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, bölgeyle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Balkanlar üzerinden önce Trakya'yı etkileyen yağışlı hava kütlesi, bugünden itibaren Akdeniz'e indi. Şiddetli yağışlar gün boyu aralıklarla devam ederek, cuma öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybedecek. Kuvvetli yağışla birlikte şiddetli rüzgar da etkili olacak. Saatte 90 kilometreye kadar ulaşmasını bekliyoruz. Tahmin modellerimiz son 15 yılın ekstrem değerlerin yaşanabileceğini gösteriyor. Beklenen hadiseler, sıradan değil. O yüzden çok nadir kullandığımız kırmızı kod uyarısını Kemer, Finike ve Kumluca için verdik. Şehir merkezi için de turuncu kod uyarısı verdik. Turuncu kodda yaşanan hadiseler, hayatı olumsuz etkileyebilir."

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Meteoroloji, Tragger, Antalya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli rüzgar yüzünden ortalık savaş alanına döndü, uyarılar çok ciddi: Ekstrem değerler görülecek - Son Dakika
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