Antalya'da şiddetli yağış - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağış

6 saat önce

Antalya'da etkili olan şiddetli yağışdan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Antalya'da etkili olan şiddetli yağışdan dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı.

Kentte gece başlayan yağış zaman zaman etkisini artırıyor. Kentin bazı bölgelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşandı, sürücüler trafikte güçlükle ilerledi.


Yolda kalan araçların sürücülerine trafik polisleri yardım etti.

Kent sakinlerinden bazılarının, Konyaaltı Sahili'nde oluşan yüksek dalgalarla fotoğraf çektirdiği görüldü.

Antalya Büyüksehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, yaptığı açıklamada, yağış dolayısıyla az sayıda su baskını ihbarı aldıklarını belirterek, "Meteorolojik uyarılar kapsamında hazır şekilde bekliyoruz." dedi.

Yağışın yarın da etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 12:14 Kaynak: AA
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