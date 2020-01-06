Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

6 saat önce

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (3)GAZİPAŞA'DA SOKAK VE CADDELER SUYLA DOLDUAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (3)

GAZİPAŞA'DA SOKAK VE CADDELER SUYLA DOLDU

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde öğle saatlerinde şiddetini artıran sağanak nedeniyle kent merkezinde su baskınları meydana geldi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, başta adliye binasının zemin katı olmak üzere bazı iş hanları da suyla doldu. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, çekici vasıtasıyla kurtarma çalışması yapıldı. Yer yer şiddetli rüzgar da etkisini gösterirken, kent merkezindeki plastik seraların örtüleri uçtu, açıktaki muz ağaçlarında zarar meydana geldi. Bazı seralarda ise sel suları nedeniyle zarar oluştu.

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:29 Kaynak: DHA
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