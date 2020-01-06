Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Son Dakika

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

6 saat önce

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİŞiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (5)

MANAVGAT IRMAĞI'NIN SU SEVİYESİ YÜKSELDİ

Şiddetli yağış Manavgat ilçesinde de etkisini gösterdi. Yağış sonrası Manavgat Irmağı ve ilçenin simgesi olan dünyaca ünlü Manavgat Şelalesi'nde su seviyesi yükseldi. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği şelaledeki seyir terasları su altında kalırken, ırmak kenarındaki tesislerin bir bölümü de su altında kaldı. Şelaleyi görmek için gelen az sayıda turist ise gördükleri manzara karşısında şaşırdı.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 06:56 Kaynak: DHA
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