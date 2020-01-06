Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6) - Son Dakika

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6)

6 saat önce

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEKAntalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (6), System.String[]

YAĞIŞ SABAHA KADAR SÜRECEK

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle birçok semtte su baskınları meydana geldi. İlçede etkisini sürdüren yağışın, sabaha kadar devam edeceği bildirildi. Belediye Başkanı CHP'li Mehmet Ali Yılmaz da olayın ardından bölgede incelemelerde bulundu. Başkan Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşadığımız sel felaketi sonucunda gece gündüz demeden tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın yanındayız. Meteoroloji Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre, ilçemiz genelinde sabah saat 06.00'ya kadar yer yer çok şiddetli yağmurlar devam edecektir. Vatandaşlarımızın da gerekli tedbirlerini almaları önemle rica ediyorum. Bu tür afetlerin bir daha yaşanmamasını temenni ediyor, tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" ifadelerine yer verdi.


Cumhuriyet Halk Partisi, Gazipaşa, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 09:59 Kaynak: DHA
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