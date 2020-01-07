Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

6 saat önce

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (4)ÖĞRENCİ SERVİSİ VE MİNİBÜSLER YOLDA KALDISerik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle mahalleye girişin yapıldığı yol suyla doldu.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu (4)

ÖĞRENCİ SERVİSİ VE MİNİBÜSLER YOLDA KALDI

Serik'e bağlı Çandır Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle mahalleye girişin yapıldığı yol suyla doldu. İlçe merkezinden Çandır'a öğrenci taşıyan servis araçlarıyla şehir içi yolcu minibüsleri suyla kaplanan yoldan geçemedi. Bunun üzerine öğrenciler ve minibüstekiler cep telefonuyla yakınlarını arayıp, yardım istedi. Kamyonet tipi yüksek araçlarla bölgeye gelen öğrencilerin yakınları ve diğer aileler, yakınlarını kendi imkanlarıyla tahliye etti. Servis minibüsünün şoförü, çocukları riske atamayacağını, ailelerini arayıp durumu haber verdiğini, onların da gelip çocukları olay yerinden aldığını söyledi. Öte yandan sel suları nedeniyle mahsur kalan iki araç da kurtarıldı. İlçede şiddetli yağışın yeniden etkisini artırdığı belirtildi.

9 MAHALLEDE ZARAR OLUŞTU

Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki tarım alanlarında incelemelerini sürdürdü. Yapılan ilk tespitlere göre Çandır, Kayaburnu, Aşağıçatma, Kozağacı, Kadriye, Karıncalı, Yanköy, Belek ve Nebiler mahallelerinde 30 dekar seranın iskelet sisteminde çökme, 60 dekar serada ise plastik örtünün yırtılması nedeniyle hasar meydana geldiği belirlendi. Yaklaşık 2 bin dekar ekili ve dikili tarım arazisinin sel suları altında kaldığı kaydedilirken, çoğunlukla kabak, biber, çilek, domates, nar ve narenciyeyle bazı sebzelerin zarar gördüğü aktarıldı. Ayrıca sel tehdidiyle karşı karşıya olan 88 küçükbaş hayvanın AFAD ekiplerince kurtarıldığı da belirtildi.

EN YÜKSEK YAĞIŞ SERİK'E DÜŞTÜ

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saat içinde Serik ilçesine metrekareye 174 kilogram, Manavgat ilçesine 138 kilogram yağış düştü. İbradı ilçesine metrekareye düşen yağış miktarı ise 103 kilogram oldu. Manavgat Irmağı'nın su seviyesi yükseldi. Şelalenin seyir teraslarının bir bölümü sular altında kalırken, ırmak kenarındaki kafeteryalara da su doldu. Korkuteli, Elmalı ve Gündoğmuş ilçelerinde ise aralıklarla kar yağışı etkili oldu.

Yağışların yarın da devam etmesi bekleniyor.

Antalya'da şiddetli yağış, fırtına ve hortum, tarım alanlarını vurdu

Antalya, Çandır, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:12 Kaynak: DHA
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