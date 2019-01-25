Antalya'da Şiddetli Yağış ve Hortum: 2 Ölü, 10 Yaralı
2 saat önce
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışla hortum 2 kişinin ölümüne, en az 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu.
Antalya
'nın Kumluca
ve Finike
ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışla hortum 2 kişinin ölümüne, en az 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bir üniversite öğrencisi sel sularına kapılarak derede kayboldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19
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