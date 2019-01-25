Son Dakika Haberleri: Antalya'da Şiddetli Yağış ve Hortum: 2 Ölü, 10 Yaralı

Antalya'da Şiddetli Yağış ve Hortum: 2 Ölü, 10 Yaralı

2 saat önce

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışla hortum 2 kişinin ölümüne, en az 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışla hortum 2 kişinin ölümüne, en az 10 kişinin de yaralanmasına neden oldu. Bir üniversite öğrencisi sel sularına kapılarak derede kayboldu.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 08:19 

Finike, Kumluca, Antalya, Dünya
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