Antalya'da şiddetli yağıştan dolayı tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Antalya'nın Serik ve Alanya ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış ve hortum tarım arazisi ile seralara zarar verdi.

Bölgede dün geceden bu yana etkili olan yağış, zaman zaman etkisini arttırdı.

Serik ilçesinin uzak mahallelerinde oluşan su birikintilerinden dolayı ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Yağışlar nedeniyle 2 bin dekar arazinin su altında kaldığı, Haskızılören Mahallesi'ndeki taş köprünün gece saatlerinde çöktüğü bildirildi.

Turistleri almak için otel giden 34 NH 0510 plakalı tur otobüsü, Kadriye ve Boğazkent mahalleleri arasındaki yoldan çıktı. Devrilme ihtimali bulunan otobüs iki saatlik çalışmayla çekici yardımıyla kurtarıldı.

Karadayı mevkisinde suyla kaplanan yolda öğrenci servisi ve otomobil mahsur kaldı. Servis ve otomobildekiler Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerince araçtan çıkartıldı.

Alanya ve Demre ilçelerinde sağanak sonrası meydana gelen taşkın ve heyelan nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açıldı.

Alanya ilçesinde Bıçakçı, Ak Köprü, Uğurlu Akçatı, Dimçayı Uzunöz ve Alanya- Gazipaşa yolunda meydana gelen heyelan nedeniyle yollar kapandı.

Yola düşen taş ve kayalar da kepçeler yardımıyla kaldırılarak, yol araç trafiğine açıldı. Çamlıca Mahallesi'nde ise derenin taşmasıyla yolda çökme meydana geldi.

Alanya'nın yüksek kesimindeki Kuşyuvası, İmamlı, Özvadi- Ermenek bağlantı yolu ve Taşatan bölgesinde karla mücadele çalışması yapıldı.

Eşini hastaneye götürmek isteyen bir kişi aracıyla, Özvadi Yaylasında yoğun kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı. Karda mahsur kalan çift, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

Demre ilçesinde ise Kapaklı, Çevreli, Üçağız bölgesinde düşen kaya parçaları nedeniyle ulaşıma kapanan yol ekiplerin çalışmasıyla trafiğe açıldı.

Alanya ilçesinde zaman zaman etkili olan şiddetli yağış ile rüzgar sera ve tarlalarda hasara neden oldu.

Şiddetli yağış ile hortum tarla ve seralara zarar verdi

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, Yeşilöz ve Payallar mahallelerinde zarar gören seraları gezerek hasar tespit çalışmalarına katıldı.

Göktepe, yaptığı açıklamada, şiddetli yağış ve rüzgarın verdiği zarar nedeniyle üreticilerin emeklerinin boşa gittiğini söyledi.

Yeni yapılan 2 bin 500 metrekarelik muz serasının tamamen su içinde kaldığını aktaran Göktepe, bazı seralarda muz hasadının yapılamayacağını vurguladı.

Alanya'nın batı bölgesinde etkili olan hortum dolayısıyla 100 dönümlük seranın zarar gördüğünü bildiren Göktepe, "Bölgede ara dönem ekimi olduğu için fideler zarar gördü. Doğu tarafında ise su baskınlarından dolayı hasarlar oluştu. Yaklaşık 200 dönüm örtü altı sera zarar gördü." diye konuştu.

Hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini anlatan Göktepe, yetkililerden hassasiyet beklediklerini dile getirdi.

Muz üreticisi Musa Gök ise dün ikindiden sonra başlayan yağışın bölgede su baskınlarına neden olduğunu aktardı.

Derenin taşması sonucu serasını su bastığını belirten Gök, "Yeni diktiğimiz muzlar olmazsa 70-80 bin lira zararım var." ifadesini kullandı.

Bölgeye iş makineleri sevk edildi

Su taşkınlarının yaşandığı Acısu deresinde DSİ Genel Müdür Yardımcısı Murat Dağdeviren, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu ve Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan incelemelerde bulundu.

Dağdeviren, incelemenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, aşırı yağışların ardından seviyesi çok yükselen Acısu deresine müdahale edilmesi için 7 iş makinesinin bölgeye acil olarak sevk edilmesi talimatını verdiğini belirtti.

Başkan Böcek ise bölge halkına geçmiş olsun temennisinde bulunarak, "Yapılması gereken ne varsa Büyükşehir Belediyesi olarak yapmaya hazırız." dedi.