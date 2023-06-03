Antalya'daki şiddetli yağış, hayatı durma noktasına getirdi

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Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Meydana gelen sel turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak deresinin tasmasına sebep oldu.

ARAÇLAR, MASALAR, SANDALYELER SELE KAPILDI

Sarıkavak Deresi'nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak dersinde sele kapılan araçta sel sularıyla birlikte sürüklendi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.