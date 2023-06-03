Antalya'daki şiddetli yağış, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
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Antalya'daki şiddetli yağış, hayatı durma noktasına getirdi

03.06.2023 13:56

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel turizm tesislerine zarar verdi. Selde bir otomobil sular içerisinde kaldı ve köşkler, sandalyeler denize sürüklendi. Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde sabah saatlerinde etkili olan şiddetli yağmur sele neden oldu. Meydana gelen sel turizm tesislerine zarar verdi. Şiddetli sağanak yağmur mahalle içinden geçen Sarıkavak deresinin tasmasına sebep oldu.

ARAÇLAR, MASALAR, SANDALYELER SELE KAPILDI

Sarıkavak Deresi'nin taşıması sonucunda dere içerisinde bulunan köşkler, sandalye ve masalar sele kapıldı. Ayrıca Sarıkavak dersinde sele kapılan araçta sel sularıyla birlikte sürüklendi.

ÇOK SAYIDA EKİP BÖLGEDE

Araçta bulunan kişiler kendi imkanları ile kurtuldu. Fırtına yüzünden deniz dalgaları da turizm tesislerine kadar yaklaştı. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin bölgede çalışması devam ediyor.

Antalya'da şiddetli yağmurun sebep olduğu sel, hayatı felç etti
Antalya'da şiddetli yağmurun sebep olduğu sel, hayatı felç etti
Antalya'da şiddetli yağmurun sebep olduğu sel, hayatı felç etti
Kaynak: İHA
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Adrasan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'daki şiddetli yağış, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'daki şiddetli yağış, hayatı durma noktasına getirdi - Son Dakika
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