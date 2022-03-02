Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.

Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.

Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.