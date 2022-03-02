Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

02.03.2022 21:54
Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Antalya'da etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelin otoparkının asma tavanı çöktü.

Oluşan su birikintisi nedeniyle çok sayıda araç yolda kaldı. Araçlar, çekicilerle çekildi.

Bazı ağaçlar, tabelalar ile çöp tenekeleri devrildi.

Kepez ilçesindeki Göksu Deresi'nin taşması nedeniyle Uncalı Kavşağı'nda yoğun su birikintisi oluştu. Kısa süreliğine trafiğe kapatılan yolda araç yoğunluğu oluştu.

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Tragger, Fırtına, Antalya, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya'da şiddetli yağmur ve fırtına etkili oldu - Son Dakika
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