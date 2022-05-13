Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı - Son Dakika
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Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı

13.05.2022 23:25
Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Side Müzesi'ndeki etkinlikte, 1947'den beri antik kentte yapılan kazıları anlatan fotoğraf sergisi açıldı.

Müzenin hamam bölümünde oluşturulan kutlama alanında Side Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Feriştah Alanyalı, Side kazı başkanları arasında bulunan, Türkiye'nin ilk kadın arkeoloğu Prof. Dr. Jale İnan'ın büstünün açılışını yaptı.

Programda, kazılara destek sunan kamu kurum ve kuruluşları ile Side kazılarının resmi sponsoru Barut Hotels'in temsilcilerine plaketleri, Prof. Dr. Alanyalı tarafından verildi.

Program, Antalya Senfoni Orkestrası sanatçılarının arp ve çello dinletisinin ardından sona erdi.

Etkinliğe, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, Manavgat Kaymakamı Abdulkadir Demir, Side Müze Müdürü Özay Özgür Ağar, Barut Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Barut ve Levent Barut ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı
Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı
Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı
Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı

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Manavgat, Antalya, Türkiye, Hamam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da Side Antik Kenti kazılarının 75. yılı kutlandı - Son Dakika


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