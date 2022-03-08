Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

08.03.2022 13:56
Antalya'da "sigara içme" tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi

"Sigara içme" tartışmasında kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

"Sigara içme" tartışmasında kardeşini bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Yılmaz Balık, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, önceki duruşmalarda istenilen 112 Acil Servis ihbar kayıtlarının incelendiğini, arama yapanların Yıldız Balık, Ferhat Altunkaynak ve Ramiz Kaplan olduğunun anlaşıldığını belirtti.

112 ambulans ekiplerinin saat 21.36'da özel bir hastaneden çıkış yaparak olay yerine gittiği, hasta yakınları tarafından saldırıya uğradıkları için hastayı saat 21.45'te alabildiklerinin telefon kayıtlarında tespit edildiği kaydedildi.

Sanık Yılmaz Balık, duruşmada "Ambulansla iletişimimiz olmadı. Ambulans evin önüne geldi ancak evin önü kalabalıktı. Ambulans evin önünden geçerek 100 metre ileride durdu. Ambulans görevlilerine saldırı şeklinde bir eylemimiz olmadı. Savunmalarımı aynen tekrar ediyorum, tahliyemi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair İstanbul Adli Tıp Kurumu 4'üncü İhtisas Kurumu'ndan gelecek raporun mahkemeye henüz ulaşmaması nedeniyle tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kepez ilçesinde, 23 Ağustos 2021 tarihinde Cengiz Balık ile "çok sigara içtiği için" kendisini uyaran ağabeyi Yılmaz Balık arasında evde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine ağabeyinin bıçakla ağır yaraladığı Cengiz Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerince gözaltına alınan Yılmaz Balık tutuklanmıştı.

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Yılmaz Balık, Ambulans, Antalya, Sigara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da 'sigara içme' tartışmasında kardeşini öldüren sanığın yargılanmasına devam edildi - Son Dakika


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