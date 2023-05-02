"Sigara içme" kavgasında kardeşini öldüren zanlıya 20 yıl hapis - Son Dakika
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"Sigara içme" kavgasında kardeşini öldüren zanlıya 20 yıl hapis

02.05.2023 16:55
"Sigara içme" kavgasında kardeşini öldüren zanlıya 20 yıl hapis

Antalya'da "sigara içme" yüzünden çıktığı iddia edilen tartışmada kardeşini bıçaklayarak öldüren sanık 20 yıl hapse çarptırıldı. Karar duruşmasında son sözü sorulan sanık, kavga sırasında kendisini korumaya çalıştığını belirterek, "Kardeşim üzerime hamle yaptı. Bıçak elimde bulunduğu için saplandı. Çok pişmanım." dedi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Yılmaz Balık, tutukluğu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatının hazır bulunduğu duruşmaya müştekiler ve avukatları katılmadı.

"ÇOK PİŞMANIM"

Son sözü sorulan sanık Balık, kavga esnasında kendisini korumak için sofradan bıçak aldığını iddia etti. Maktul Cengiz Balık'ın evden ayrıldığını düşünerek koridora çıktığını öne süren sanık, "Bu sırada kardeşim üzerime hamle yaptı. Bıçak elimde bulunduğu için saplandı. Çok pişmanım." dedi.

2O YIL HAPSE ÇARPTIRILDI

Mahkeme heyeti sanık Yılmaz Balık'a, "kasten öldürme" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis verdi. Heyet, eylemin tahrik altında gerçekleştiği gerekçesiyle cezasını 24 yıla indirdiği sanığa daha sonra pişmanlığı ve verilecek cezanın geleceği üzerindeki etkilerini dikkate alarak 20 yıl hapis verdi.

NE OLMUŞTU?

Kepez ilçesinde 23 Ağustos 2021'de Cengiz Balık ile "çok sigara içtiği için" kendisini uyaran kardeşi Yılmaz Balık arasında evde tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle kardeşinin bıçakla ağır yaraladığı Cengiz Balık kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Yılmaz Balık ise tutuklanmıştı.

Kaynak: AA
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Yılmaz Balık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Sigara içme' kavgasında kardeşini öldüren zanlıya 20 yıl hapis - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Sigara içme" kavgasında kardeşini öldüren zanlıya 20 yıl hapis - Son Dakika
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