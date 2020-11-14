Antalya'da sigara yasağını delenler kamerada - Son Dakika

Korona virüs önlemleri kapsamında doğru maske kullanımını sağlamak amacıyla başlatılan sigara yasağı sonrası turizm kenti Antalya'nın işlek caddesinde kullanım azaldı. Yasağı unutup kameraya yakalananlar ise sigarayı hemen söndürüp dalgınlığına geldiğini söyledi. Esnaflar ise çay içip masadaki sigara paketine baktı.

Antalya'da İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 'Koronavirüs Ek Tedbirleri' konulu genelgesi kapsamında; kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, iş yerleri, fabrikalar ve benzeri tüm alanlarda maske takma zorunluluğunun sağlanabilmesi amacıyla sigara içme yasağı getirildi. Sigara içilmesi nedeniyle bazı kişilerin maskelerini ya çıkardıkları ya da çenelerine indirdikleri belirtilerek, doğru maske kullanımını sağlamak için alınan kararda, vatandaşın yoğun olarak bulunduğu cadde ve sokaklar, meydan ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda sigara içenlere 3 bin 150 lira, 'Kabahatler Kanunu'nun 32'nci maddesi gereğince 392 lira idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

Sigara içme yasağının başladığı turizm kenti Antalya'nın işlek caddelerinde kurallara uyulduğu görüldü. Yaya ve alış veriş yoğunluğunun en fazla olduğu Kazım Özalp Caddesi'nde(Kapalıyol) vatandaşların maske taktıkları gözlemlendi. Normal zamanlarda caddedeki banklarında çay sigara keyfi yapanların ise sadece oturup, arkadaşlarıyla sohbet etmeleri dikkat çekti. Caddedeki çöp kutuları üzerindeki kül tablaları ve yerde izmarit olmadığı görüldü.

Yasağı ihlal eden 4 kişi ise gazetecilerin kameralarına yansıdı. Görüntülendikleri anlayan vatandaşlar sigaralarını hemen söndürüp çöpe attı. Bir grup esnaf çaylarını içmelerine rağmen masadaki sigara paketine bakmakla yetindi.

"Özür dilerim"

Gazetecileri görünce şaşıran Mülkünaz Akça şu ifadeleri kullandı:

"Kusura bakmayın, tamam söndürüyorum, bir daha içmem, bilmiyordum. Normalde dışarda sigara içmemeye özen gösteririm. Burada nasıl olduysa içtim. Herkesten özür dilerim. Bizim sağlığımız için yapılan uygulamayı güzel buldum" dedi.

"Bilmeden içti"

Akça'nın arkadaşı Selnaz Coşkun ise yasağın iyi olduğunu belirterek, "Bu uygulamayla virüs azalacaktır. Arkadaşım bilmeden içti artık bir daha dışarıda sigara kullanmaz." diye konuştu.

"Unutmuşum"

Banka oturup sigarasını yakan ve gazete okuyan Aytaç Erkan ise "Valla hiç farkında değilim internete dalmışım, söndürürüm. Unutmuşum uyardığınız için teşekkürler. Bu uygulamayı destekliyorum. Ama bazen boşluğumuza geliyor. Hemen söndürüyorum. Alışıncaya kadar 3-5 gün ceza yiyen çok olur. Ufak ufak alışacağız, iyi yapmışlar böyle bir yasak koymakla" dedi.

"Sigaraya hasretle bakıyoruz"

Sigara içmeden maskeli şekilde oturan esnaflar adına konuşan Mesut Topçu da, "Sigara içmeme rağmen olumlu bakıyorum, çok canımız çekmesine rağmen seyrediyoruz. Çayımızı içip sigaraya hasretle bakıyoruz ama kurallara uyacağız, uymalıyız" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA