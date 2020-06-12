Antalya'da sıkıştığı kanalizasyondan kurtarılan kedi yavrusu sahiplendirildi - Son Dakika

Tedavisinin ardından sahiplendirme programına alınan ve "Işık" adı verilen kediden haberdar olan Metehan Kavas, yavruyu sahiplenmek istediğini belirtti.

Konyaaltı Belediyesi Sokak Hayvanları Sağlık ve Rehabilitasyon Merkezi ekiplerince, sıkıştığı kanalizasyon borularının bulunduğu alandan kurtarılan kedi yavrusu, belediyenin barınağına götürüldü.

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