Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Gözaltında (2)

Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Gözaltında (2)

44 dakika önce

'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi.

Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Gözaltında (2), System.String[]
'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'

Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi. Savaş G., adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine "O benim aşkım, canım, dünya alem duysun. Pişman değilim, onu çok seviyorum" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:14 Kaynak: DHA

Sıla, Antalya, Güncel
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