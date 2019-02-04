Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Gözaltında (2)
59 dakika önce
'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM'Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi.
'PİŞMAN DEĞİLİM, ONU ÇOK SEVİYORUM' Antalya
'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla
Ö.'yü (14) kaçıran Savaş G. (37), polisteki ifadesinin ardından 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla adliye sevk edildi. Savaş G., adliye girişinde gazetecilerin sorusu üzerine "O benim aşkım, canım, dünya alem duysun. Pişman değilim, onu çok seviyorum" dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 05:32 Kaynak: DHA
Ekmek Almaya Giderken Bir Tanıdığı Tarafından Kaçırılan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu, 6 Gün Sonra Bulundu
Büyük Tepki Toplamıştı! Mahkeme, Ormanlık Alanda Genç Kızı Öldüresiye Döven 6 Şüpheli İçin Kararını Verdi
Son Dakika! Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan IMF Açıklaması: Kimse Bu Rivayetlere İtibar Etmesin
Milyonlarca İnsan, Hindistan'ın Kutsal Gününde Ganj Nehri'ne Girdi