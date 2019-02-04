Son Dakika Haberleri: Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Tutuklandı (3)

Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Tutuklandı (3)

13 dakika önce

TUTUKLANDIAntalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Tutuklandı (3), System.String[]
TUTUKLANDI

Antalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:11 Kaynak: DHA

Antalya, Sıla, Güncel
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