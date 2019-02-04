Antalya'da Sıla Bulundu, Kaçıran Tutuklandı (3)
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TUTUKLANDIAntalya'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
TUTUKLANDI Antalya
'da, ekmek almak için evden çıkan Sıla
Ö.'yü kaçıran Savaş Günay, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'küçük yaşta kızı kaçırma' ve 'cinsel istismar' suçlamasıyla sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:11 Kaynak: DHA
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