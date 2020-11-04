Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 10 gözaltı - Son Dakika

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Silah ve Mühimmat Ticareti" suçunu işleyen şahıslara yönelik Antalya ve Konya'da yapılan eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramada 18 tabanca, 20 şarjör, 8 av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, değişik çaplarda 600 fişek, 1 muşta, 1 teleskopik cop, 94 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Silah ticareti suçundan yakalanan R.A., A.K., R.U., H.K., S.Ö., A.U., S.Ö., F.Ü., H.Ş. ve K.Ü. isimli şahısların ifade işlemlerinin devam ettiği belirtildi. İfade işlemlerinin ardından şüphelilerin adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

(İHA)