Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi - Son Dakika
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Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

18.03.2022 10:15

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi Antalya'da Jandarma ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da Jandarma ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 154 tane tüfek ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü son zamanlarda Antalya'da işyeri kurşunlama, kasten adam öldürme ve yaralama olaylarında kullanılmak amacıyla ticareti yapılan silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalarda, O.G ve E.G isimli şahısların araç ile Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri tüfekleri Antalya'ya getirerek satacakları bilgisi alınması üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYi ve JASAT ekiplerinin de destekleri ile düzenlenen operasyonda 154 adet tüfek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan O.G. ve E.G. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi
Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi - Son Dakika


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