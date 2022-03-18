Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Antalya'da silah kaçakçılarına operasyon: 154 tüfek ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da Jandarma ekipleri, silah ticareti yaptıkları belirlenen 2 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 154 tane tüfek ele geçirilirken şahıslar gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü son zamanlarda Antalya'da işyeri kurşunlama, kasten adam öldürme ve yaralama olaylarında kullanılmak amacıyla ticareti yapılan silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik yürüttüğü istihbari çalışmalarda, O.G ve E.G isimli şahısların araç ile Konya'nın Beyşehir ilçesinden temin ettikleri tüfekleri Antalya'ya getirerek satacakları bilgisi alınması üzerine Serik İlçe Jandarma Komutanlığı, OYi ve JASAT ekiplerinin de destekleri ile düzenlenen operasyonda 154 adet tüfek ele geçirildi.

Olay ile ilgili olarak Nöbetçi Cumhuriyet savcısına bilgi verilerek alınan talimat doğrultusunda gözaltına alınan O.G. ve E.G. isimli şahıslar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.