Son dakika: Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu - Son Dakika

- Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Jandarma tarafından yapılan operasyonda 6 adet tabanca ile bu tabancaya ait fişekler ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Manavgat ilçesinde 15 adet suç kaydı olan D.A.'nin silah satışı yapacağı bilgisinin alınmasının ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube müdürlüğü JASAT timi, Manavgat KOM ve İstihbarat timleri ile Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Düzenlenen operasyonda 6 adet tabanca, 1 adet kuru sıkı tabanca, 4 adet tabancaya ait şarjör, 12 adet tabancaya ait fisek, 1 adet namlusu kesilmiş av tüfeği, 4 adet tabancaya ait muhtelif parça, 5 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi, 4 gram skunk uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Yakalanan silah ve uyuşturuculara el konulurken şüpheli D.A. hakkında adli işlem başlatıldı.