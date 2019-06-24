Son Dakika Haberleri: Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

1 saat önce

Antalya'da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı, System.String[]
Antalya'da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
av tüfeği, operasyon, tabanca, antalya, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kanyonda mahsur kalan 4 öğretmen, insan zinciriyle kurtarıldı Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Uykuda kalp krizi geçiren 17 yaşındaki Liseli kız kurtarılamadı Rayların üstünde kalan minibüste kahreden detay: Kaçma fırsatı bulamadılar

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.6.2019 19:34:23. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]