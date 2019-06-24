Antalya'da silah kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı
1 saat önce
Antalya'da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 06:26 Kaynak: İHA
'da düzenlenen operasyonda 5 adet tabanca, 2 adet av tüfeği ile 86 tabanca mermisi ele geçirildi, 3 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde eş zamanlı çalışma yapıldı. Şüphelilere ait ikamet, işyeri ve araçlarda yapılan aramalarda 5 adet tabanca, 3 adet şarjör, 86 adet tabanca mermisi, 2 adet av tüfeği, 2 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve dijital materyaller ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgularının devam ettiği bildirildi. - ANTALYA
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