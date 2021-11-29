Son dakika haberleri! Silah kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Antalya'da silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 zanlıdan biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 4 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Zanlıların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada 4 tabanca, 4 şarjör ve 48 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.