Kasaplar Mahallesi'nde durdurulan zanlıların aracında yapılan aramada 20 tabanca ve bu tabancalara ait 20 şarjör ele geçirildi.

Antalya 'nın Manavgat ilçesinde silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Son Dakika › Güncel › Antalya'da silah kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

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