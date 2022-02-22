Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

22.02.2022 20:51
Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde otomobile yönelik silahlı saldırıda 3 kişiyi yaralayan şüpheli tutuklandı.

Meydan Mahallesi Gürbüzler Sokakta bir kıraathanenin önünde, pompalı tüfekle ateş ederek otomobildeki H.K. ve M.U. isimli kişilerle, olay yerinde bulunan E.E'yi yaralayan Zafer Y'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kumluca Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan olayla yaralanan H.K. ve M.U'nun hastanedeki tedavilerinin sürdüğü, E.E'nin ise taburcu edildiği öğrenildi.

Meydan Mahallesi'ndeki bir kıraathane önünde dün meydana gelen olayda, Zafer Y, 07 S 7989 plakalı otomobile pompalı tüfekle 5 el ateş etmiş, araçtaki H.K. ve M.U. ile olay yerinde bulunan E.E. yaralanmıştı. Yaralılar, Kumluca Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya'daki hastanelere sevk edilmiş, şüpheli ise polis ekibince yakalanmıştı.

Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı

YORUMLAR
500
Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede Kumluca'da pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayan şahıs adliyede İKİ KİŞİYİ 'SİZE RÜŞVET VERMEM' DİYEREK VURMUŞ İKİ KİŞİYİ 'SİZE RÜŞVET VERMEM' DİYEREK VURMUŞ

Kumluca, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:34 Rekabet Kurumu, 23 zincir marketle ilgili soruşturma başlattı! Sözlü savunma 22 Mart'ta yapılacak
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:14:16. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya'da silahla 3 kişiyi yaralayan zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement