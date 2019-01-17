Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silahla Telefon Gasbına 5 Yıl Hapis

Antalya'da Silahla Telefon Gasbına 5 Yıl Hapis

1 saat önce

Antalya'da lise öğrencisinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Antalya'da Silahla Telefon Gasbına 5 Yıl Hapis, System.String[]
Antalya'da lise öğrencisinin cep telefonunu gasbettiği iddiasıyla yargılanan sanığa 5 yıl hapis cezası verildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Kemal P. ve taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Kemal P, suçu, uyuşturucunun etkisi altında işlediğini savundu.

Bilerek ve isteyerek harekete etmediğini öne süren Kemal P, "Yağma kastım yoktu, yağma yapacak kişilikte birisi değilim. Ailesi ve işi olan bir insanım. Böyle bir suçla karşınızda olduğum için utanıyorum, pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti, sanığa "yağma" suçundan 12 yıl hapis cezası verdi. Mağdurun zararının giderilmesinden dolayı heyet, cezayı 6 yıla indirdi. Uygulanan iyi hal indirimiyle sanık 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aksu ilçesinde lise öğrencisi D.K'nin cep telefonunu 9 Kasım 2018'de silah zoruyla gasbettiği öne sürülen Kemal P. (22) gözaltına alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:39 Kaynak: AA

Antalya, Güncel
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