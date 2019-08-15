Son Dakika Haberleri: Antalya'da silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası
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Antalya'da silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası

1 saat önce

Antalya'da bir oteli ve sahibine ait otomobili kurşunladıkları sırada seken mermilerle resepsiyon görevlisinin yaralanmasına yol açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.

Antalya'da silahla yaralama ve iş yeri kurşunlama iddiası, System.String[]
Antalya'da bir oteli ve sahibine ait otomobili kurşunladıkları sırada seken mermilerle resepsiyon görevlisinin yaralanmasına yol açtıkları iddia edilen 2 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesinde geçtiğimiz ay meydana gelen olayda, bir otele gelen 2 şüpheli rastgele çevreye ateş ettikten sonra otel sahibine ait otomobili de kurşunladı.
Şüphelilerin saldırısı sırasında ayağına mermi isabet eden Doğan S. (33) yaralandı.
Olaya ilişkin inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 kişinin ifadesi ve güvenlik kamerası görüntüleri doğrultusunda 2 şüphelinin eşkalini belirledi.
Şüpheliler, M.C. ve E.S polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin "İş yeri kurşunlama", "Kasten öldürmeye teşebbüs", "Ateşli silahlar kanununa muhalefet" ve "Mala zarar verme" suçlarından adliyeye sevk edilecekleri bildirildi.
İsmi öğrenilemeyen otel sahibi ile şüpheliler arasında uzun süredir husumet bulunduğu ileri sürüldü.
Resepsiyon, Muratpaşa, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 04:55 Kaynak: AA
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