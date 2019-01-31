Antalya'da Silahlı Atm Soygunu
38 dakika önce
Antalya'da silahlı ATM soygunu Silahlı 2 kişi, ATM'ye para yükleyen görevlilerin elindeki 40 bin TL'yi aldıANTALYA - Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan 2 kişi kayıplara karıştı.
Antalya
'da silahlı ATM soygunu
Silahlı 2 kişi, ATM'ye para yükleyen görevlilerin elindeki 40 bin TL'yi aldı
ANTALYA - Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan 2 kişi kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sırasında Kepez
ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Akşam saatlerinde iki güvenlik görevlisi para yüklemek üzere zırhlı araçla ATM'ye geldi. 40 bin lira bulunan para çantalarını alan güvenlik görevlileri arka kapıdan paraları ATM'ye yüklemeye başladı. İddiaya göre elinde tabanca olan 2 kişi tabancayla tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı. Neye uğradıklarını anlamayan güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş ve Özel harekat ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis
, güvenlik görevlileri Ö.K. ve S.D.'nin ifadesine başvurdu. Eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:14 Kaynak: İHA
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