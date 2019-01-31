Antalya'da Silahlı Atm Soygunu
30 dakika önce
Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan kar maskeli 2 kişi kayıplara karıştı.
Antalya
'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan kar maskeli 2 kişi kayıplara karıştı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sırasında Kepez
ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Akşam saatlerinde iki güvenlik görevlisi para yüklemek üzere zırhlı araçla ATM'ye geldi. 40 bin lira bulunan para çantalarını alan güvenlik görevlileri arka kapıdan paraları ATM'ye yüklemeye başladı. İddiaya göre elinde tabanca olan kar maskeli 2 kişi tabancayla tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı. Neye uğradıklarını anlamayan güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş ve Özel harekat ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis
, güvenlik görevlileri Ö.K. ve S.D.'nin ifadesine başvurdu. Eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:20 Kaynak: İHA
İki Kız Çocuğuna Cinsel İstismarda Bulunan Tacizcinin Mahkemedeki Son Sözü Şaşırttı
Esnafın Dükkanın Önüne Park Eden Aracın Üzerine Bıraktığı Yazı, "İşte Yurdum Manzaraları" Dedirtti
Zengin Olma Hayali Kuran Defineciler, Brandanın Altında Suçüstü Yakalandı
Kuyumcudan Altın Çalan Genç Kadın, Yakayı Ele Verdi