Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silahlı Atm Soygunu

Antalya'da Silahlı Atm Soygunu

30 dakika önce

Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan kar maskeli 2 kişi kayıplara karıştı.

Antalya'da Silahlı Atm Soygunu, System.String[]
Antalya'da ATM'ye para yükleyen güvenlik görevlilerini silahla tehdit edip 40 bin lirayı çalan kar maskeli 2 kişi kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.00 sırasında Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan bir bankaya ait ATM'de meydana geldi. Akşam saatlerinde iki güvenlik görevlisi para yüklemek üzere zırhlı araçla ATM'ye geldi. 40 bin lira bulunan para çantalarını alan güvenlik görevlileri arka kapıdan paraları ATM'ye yüklemeye başladı. İddiaya göre elinde tabanca olan kar maskeli 2 kişi tabancayla tehdit ettiği güvenlik görevlilerinin elinden para dolu çantaları alıp kaçtı. Neye uğradıklarını anlamayan güvenlik görevlileri durumu hemen polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Asayiş ve Özel harekat ekipleri çevrede geniş çaplı inceleme başlattı. Polis, güvenlik görevlileri Ö.K. ve S.D.'nin ifadesine başvurdu. Eşkali belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:20 Kaynak: İHA

Kepez, Kar, Antalya, 3. Sayfa
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