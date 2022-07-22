Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

22.07.2022 23:34
Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde hayvan otlatma meselesi nedeniyle silahlı ve bıçaklı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Serik ilçesi Gedik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, hayvan otlatma yüzünden Veli Kurt ve oğlu Ömür Kurt ile Mustafa Gürler arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mustafa Gürler, yanında taşıdığı av tüfeğiyle ilk olarak Veli Kurt'a, sonra ise oğlu Ömür Kurt'a ateş etti. Bu esnada Ömür Kurt, yanında taşıdığı bıçakla Mustafa Gürler'i kalbinden bıçakladı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevreyi güvenlik şeridine alırken, sağlık ekipleri ise yaptıkları ilk incelemede tüfekle vurulan Veli Kurt'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kalbinden bıçaklanan Mustafa Gürler Serik Devlet Hastanesi'ne, Ömür Kurt ise özel hastaneye kaldırıldı. Mustafa Gürler de hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan Ömür Kurt'un hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Veli Kurt'un cansız bedeni, savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Mustafa Gürler'in cansız bedeni de otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


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Kaynak: DHA

Mustafa Gürler, Ömür Kurt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da silahlı bıçaklı 'hayvan otlama' kavgası: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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