Son Dakika Haberleri: Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı

1 saat önce

Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı, System.String[]
Antalya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahalesi 1565. Sokak'taki bir parkta, dün gece saat 22.30 sıralarında iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gruptakilerden bir şahıs, karşı taraftan bir kişiye ateş ederek bacağından yaraladı. Saldırgan olay yerinden otomobille hızla kaçarken yaralı şahsı arkadaşları otomobille özel hastaneye kaldırdı. Yaralının arkadaşlarınca hastaneye götürülüşü ise vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Ekipler olayın gerçekleştiği sokakta güvenlik önlemi aldı. Çevrede yapılan araştırmada boş kovanları ele geçiren ekipler, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. - ANTALYA
Muratpaşa, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:16 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İçişleri Bakanı Soylu, Düzce felaketinin bilançosunu açıkladı: 4'ü çocuk 7 vatandaş kayıp İstanbul'da korkunç olay! 22 yaşındaki gencin cansız bedenini kaldırımda buldular Ceset çıkan apartmanda koku çilesi! "Biz artık baş edemiyoruz, yardım edin" Ekonomiye doping olacak! Milyonları ilgilendiren reform paketi yasalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:41:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]