Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı
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Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı Uyuşturucu satışı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi ile vatandaşlar arasındaki kavgada silah sesleri yükseldi Şüphelilerin silahından çıkan mermi bir vatandaşın yaralanmasına sebep olduANTALYA - Antalya'da...
Antalya Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 03:15 Kaynak: İHA
'da silahlı kavga
: 1 yaralı
Uyuşturucu satışı iddiası mahalleliyi ayağa kaldırdı
Uyuşturucu sattıkları iddia edilen 2 kişi ile vatandaşlar arasındaki kavgada silah sesleri yükseldi
Şüphelilerin silahından çıkan mermi bir vatandaşın yaralanmasına sebep oldu
ANTALYA - Antalya'da uyuşturucu madde sattıkları iddia edilen iki kişi ile mahallede yaşayan vatandaşlar arasında çıkan kavgada 1 kişi kolundan silahla yaralandı. Yaralı vatandaş tedavi altına alınırken kaçan iki kişi, polis tarafından kısa süre içinde yakalanıp gözaltına alındı.
Olay bugün Yenigün mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahalledeki vatandaşlar şüpheliler Ö.Ö ve S.Ç' nin uyuşturucu madde sattığından şüphelenip tepki gösterdi. Şüpheliler vatandaşların tepkisi ile karşılaşınca arbede yaşandı. Çıkan kavga da mahalleliden kaçmaya çalışan şüpheliler bir yandan da silahla çevreye ateş etmeye başladılar. Yaşanan arbedede Atilla M. isimli bir vatandaş sağ kolundan silahla vurularak yaraladı. Silah seslerinin duyulması üzerine mahalle sakinleri polise haber verdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yaralı Atilla M., 112 acil sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polisin gelmesi üzerine motosikleti bırakıp olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan şüpheliler kısa bir süre sonra yakalandı. Polis olayın yaşandığı alanda 7 adet boş kovan bulurken şüphelilerin kaçarken attığı tabanca da ara sokaklarda ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alınıp sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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