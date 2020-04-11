Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da silahlı kavga: 1 yaralı
6 saat önce
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Aşağı Hisar Mahallesi Şelale Caddesi'nde kimliği belirsiz bir kişi ile market önünde bekleyen Ali Ç. arasından sözlü tartışma yaşandı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali Ç'ye iki el ateş eden şüpheli, olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kişi, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:10 Kaynak: AA
Son Dakika Herkesin terk ettiği 7 katlı binanın çatısına 'Ekmek parası' için çıktı Fırın kuyruğundaki vatandaşlar, koronavirüsü umursamadan tekme tokat birbirlerine girdi Fırın ve marketlere akın eden vatandaşlar sosyal mesafe kuralını hiçe saydı Vatandaşların ekmek ihtiyaçlarının karşılanmasında Vefa Sosyal Destek Grubu devrede olacak