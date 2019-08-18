Antalya'da silahlı kavga
1 saat önce
Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Antalya Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:18 Kaynak: AA
'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga
çıktı. Kepez
ilçesi Baraj Mahallesi Kepez Devlet Hastanesi
yakınında, aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması sonucu tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir otomobilden karşı tarafın aracına ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı belirtilen olayda, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı araç terk edilmiş halde bulundu. Araçta, ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.
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