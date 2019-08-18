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Antalya'da silahlı kavga

1 saat önce

Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.

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Antalya'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında kavga çıktı.
Kepez ilçesi Baraj Mahallesi Kepez Devlet Hastanesi yakınında, aralarında husumet bulunan iki grubun karşılaşması sonucu tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir otomobilden karşı tarafın aracına ateş açıldı. Kimsenin yaralanmadığı belirtilen olayda, şüpheliler olay yerinden kaçtı.
Şüphelilerin olay yerinden kaçtığı araç terk edilmiş halde bulundu. Araçta, ruhsatsız tüfek ve fişekler ele geçirildi.
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Haber Yayın Tarihi: 18.08.2019 01:18 Kaynak: AA
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