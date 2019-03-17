Son Dakika Haberleri: Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

1 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Antalya'da Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı, System.String[]
Antalya'nın Serik ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada av tüfeğiyle vurulan 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Çatallar Mahallesi'nde iki aile arasında iddiaya göre arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Süleyman Ü, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş ederek Mehmet Ali Meri (74), oğlu Rüştü Meri (54) ve kızı Mesudiye Kılıç'ı ağır yaraladı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Serik ve Aksu ilçelerindeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Ali ve Rüştü Meri kurtarılamadı.

Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledilen Mesudiye Kılıç'ın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Süleyman Ü'nün, olaydan sonra jandarmaya teslim olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 07:07 Kaynak: AA

serik, Antalya, Güncel
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