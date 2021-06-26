Antalya'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

ANTALYA'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Yaralılardan biri olay yerinde, diğeri de olay yerinden 150 metre ileride yere yığılınca ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi 1254 sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan 2 grup üyeleri sokak üzerinde karşılaşınca tartışmaya başladı. Olay yerine hafif ticari araçla gelen gruptakiler tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine tabancalarıyla rastgele ateş etmeye başladı. Açılan ateş sonucu M.Ş. (20) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Silah seslerini duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

'150 METRE SONRA YERE YIĞILDI'Sağlık ekipleri ismi öğrenilmeyen ve hayati tehlikesi bulunmayan yaralı şahsı hastaneye götürürken, olay yerinden yaya olarak kaçmaya çalışan M.Ş. ise 150 metre sonra yere yığıldı. M.Ş.'nin yerde yattığını görenlerin yaptığı ihbarla gelen sağlık ekipleri, kendisini ambulansla hastaneye kaldırdı.15'E YAKIN BOŞ KOVAN BULUNDU

Ekipler sokak üzerinde yaptıkları araştırmalarda 15'e yakın boş kovan buldu. Polis ekipleri, tabancayla ateş açıp 2 kişiyi yaralayanların eşkalleri üzerinde araştırma başlatırken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü belirtildi.