Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V. tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.K. ile yakındaki parkta bulunan S.U. (3) adlı kız çocuğu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi'nde A.V. ile üvey oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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