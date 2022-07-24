Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

24.07.2022 23:43
Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Düdenbaşı Mahallesi'nde A.V. ile üvey oğlu M.K. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.V. tüfekle ateş etti. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği M.K. ile yakındaki parkta bulunan S.U. (3) adlı kız çocuğu yaralandı.

Çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

M.K'nin yakınlarınca darbedildiği öne sürülen şüpheli A.V. polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Baba ile üvey oğlu arasındaki tartışmada kan aktı: 2 yaralı Baba ile üvey oğlu arasındaki tartışmada kan aktı: 2 yaralı
Kaynak: AA

Antalya, Kepez, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da silahlı kavgada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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