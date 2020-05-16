Antalya'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Özel hastaneye kaldırılan M.A.K, hayati tehlikesi bulunduğu için Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Aralarında husumet bulunan ve Gültepe Mahallesi'nde karşılaşan N.S. ile M.A.K. tartışmaya başladı.

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