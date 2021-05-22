Antalya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurularak yaralandı.
Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, R.Ş. ile A.K. arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle R.Ş, A.K'ye tabancayla ateş etti. Sağ bacağından yaralanan A.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayın alacak meselesinden kaynaklandığı iddia edildi.
Polis ekipleri, şüpheli R.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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