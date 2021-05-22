Antalya'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

Etiler Mahallesi Kızılırmak Caddesi'nde bir apartmanda meydana gelen olayda, R.Ş. ile A.K. arasında tartışma çıktı.

Antalya 'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi, tartıştığı şüpheli tarafından tabancayla vurularak yaralandı.

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