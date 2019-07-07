Son Dakika Haberleri: Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

57 dakika önce

Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü, System.String[]
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Kırgızistan uyruklu Muktarbek İmanaliev (23), Konaklı Mahallesi Işıklar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle A.Y'nin (40) silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İmanaliev'in öldüğü belirlendi.
İmanaliev'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince Hasbahçe Mahallesi'ndeki gizlendiği evde gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:23 Kaynak: AA
Antalya, Alanya, Güncel
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