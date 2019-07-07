Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
57 dakika önce
Antalya'nın Alanya ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Antalya
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 03:23 Kaynak: AA
'nın Alanya
ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti. Kırgızistan
uyruklu Muktarbek İmanaliev (23), Konaklı
Mahallesi Işıklar mevkisinde henüz bilinmeyen nedenle A.Y'nin (40) silahlı saldırısına uğradı.
Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede İmanaliev'in öldüğü belirlendi.
İmanaliev'in cesedi, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu
morguna gönderildi.
Şüpheli jandarma ekiplerince Hasbahçe Mahallesi'ndeki gizlendiği evde gözaltına alındı.
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