Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika

Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü

Otomobil tamiratı yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma sonucu, bir iş yeri sahibi uğradığı pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybetti

ANTALYA - Antalya'da bir kişi iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay saat 18.00 sırasında Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi, 5 Temmuz Kurtuluş Caddesi üzerindeki bir otomotiv ve emlak işi yapılan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yeri sahibi Emrullah Ograk, otomobil tamiratı yüzünden başka bir esnaf ile arasında dün sorun yaşadı. O sorundan kaynaklandığı ileri sürülen olay sonucu otomobille 4 kişi Ograk'ın iş yerine geldi. Şüphelilerden biri elindeki pompalı tüfekle içeri girdi. Şahısların geldiği gören Ograk, üst kata çıktı. Şüpheli üst kata da çıkarak Ograk'ın üzerine 4 el ateş etti. Şüpheliler iş yerinin camlarına da ateş ederek olay yerinden otomobille kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Emrullah Ograk, sağlık ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çabasına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı, kalabalığı dağıttı. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ograk'ın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emrullah Ograk'ın annesi ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Ograk'ın yakınları ile çevre esnaf arasında çıkan kavgayı ise polis güçlükle ayırdı. Polis olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.