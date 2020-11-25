Antalya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Antalya'da silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Antalya'da seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Antalya'da seyir halindeki cipe düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Kepez ilçesi Esentepe Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde ilerleyen 34 DKF 631 plakalı cip, henüz kimlikleri belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırısına uğradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçtaki 3 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Saldırıdan yaralı kurtulan kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Son Dakika

Kızılay'dan 'askıda pizza' kampanyası

Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti ikinci bebeklerinin müjdesini verdi

Erdoğan'dan Arınç'a bir tepki daha: Türkiye'de hiçbir şey yapılmamış gibi konuşmalarını kabul edemeyiz

HDP'li Hasan Özgüneş'in "Mustafa Kemal, Kürdistan'a geldi" sözleri Meclis'i karıştırdı

Gelecek Partisi'nin "kadına şiddet" temalı videosu büyük beğeni topladı

Reuters: Erdoğan, döviz rezervleri eriyince Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ı görevden aldı

Boşanmak istedi diye çocuklarının gözü önünde karısının boğazı kesti: Daha öldüremedim, nereye?

Paylaşımlarından dolayı MasterChef Türkiye'den diskalifiye edilen Uğur Yılmaz Deniz, Instagram hesabını yorumlara kapattı