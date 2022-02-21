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ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika

ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

21.02.2022 22:05

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçektirilen silahlı saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi ile olay yerinde bulunan 1 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı.

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir kişi tarafından pompalı tüfekle gerçektirilen silahlı saldırıda otomobilde bulunan 2 kişi ile olay yerinde bulunan 1 kişi saçmaların isabet etmesiyle yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli polis tarafından yakalandı.

Olay saat 20.00 sıralarında Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Kahvenin önünde park halindeki 07 S 7989 plakalı otomobilde bulunan Hüseyin Kocabaşoğlu ve Murat Uyar'a, Zafer Yıldırım tarafından pompalı tüfekle 5 el ateş edildi. Silahlı saldırıda Kocabaşoğlu ve Uyar ile olay yerinde bulunan E.E., çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralandı.

Yaralılara ilk müdahale çevredeki tarafından yapıldı. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi ve özel bir hastaneye kaldırılan yaralılar tedaviye alınırken, Hüseyin Kocabaşoğlu ve Murat Uyar hayati tehlikeleri nedeniyle Antalya'ya sevk edildi.

Olay yerinden kaçan Zafer Yıldırım kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTU DÖKÜMÜ

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Saldırı anından cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: Ramazan SARIKAYALI/KUMLUCA (Antalya), (DHA) -

ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI
ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI

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ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI Antalya'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Antalya'da pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı Antalya'da silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı, bir kişi gözaltına alındı

Zafer Yıldırım, Kumluca, Antalya, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ANTALYA'DA SİLAHLI SALDIRI: 3 YARALI - Son Dakika


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